Кремль пытается заморозить войну до весны - Столтенберг

17:05 07 декабря Киев, Украина

Российский агрессор пытается заключить мирный договор только чтобы выиграть время и наступить весной.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Financial Times в среду, 7 декабря.

По его словам, кремль пытается заморозить войну на нынешнем этапе, чтобы выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на захваченных территориях и восстановить силы, а весной возобновить наступление.

Он также отметил, что ныне нет условий для дипломатического решения войны в Украине, ведь россия не проявляет никаких признаков интереса к этому. Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что лишь украинская сторона будет решать, когда нужно начать переговоры с рф.

Столтенберг добавил, что Запад хочет ускорить установление мира в Украине, тем больше усилить военную помощь Киеву.
 
"У Украины есть импульс, а страны НАТО постоянно рассматривают, какие виды вооружения мы можем передать Киеву", - подчеркнул он.
 
По его словам, именно военная поддержка Украины создаст условия для справедливого мира.
 
"Если путин победит, это будет трагедия для украинцев, которая будет иметь серьезные последствия для всех нас, и сделает Запад более уязвимыми, а мир более опасным. Мы не можем позволить путину победить", - резюмировал Столтенберг.