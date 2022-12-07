Кремль пытается заморозить войну до весны - Столтенберг

Российский агрессор пытается заключить мирный договор только чтобы выиграть время и наступить весной.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Financial Times в среду, 7 декабря.
По его словам, кремль пытается заморозить войну на нынешнем этапе, чтобы выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на захваченных территориях и восстановить силы, а весной возобновить наступление.
Он также отметил, что ныне нет условий для дипломатического решения войны в Украине, ведь россия не проявляет никаких признаков интереса к этому. Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что лишь украинская сторона будет решать, когда нужно начать переговоры с рф.
Столтенберг добавил, что Запад хочет ускорить установление мира в Украине, тем больше усилить военную помощь Киеву.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Financial Times в среду, 7 декабря.
По его словам, кремль пытается заморозить войну на нынешнем этапе, чтобы выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на захваченных территориях и восстановить силы, а весной возобновить наступление.
Он также отметил, что ныне нет условий для дипломатического решения войны в Украине, ведь россия не проявляет никаких признаков интереса к этому. Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что лишь украинская сторона будет решать, когда нужно начать переговоры с рф.
Столтенберг добавил, что Запад хочет ускорить установление мира в Украине, тем больше усилить военную помощь Киеву.
По его словам, именно военная поддержка Украины создаст условия для справедливого мира.
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