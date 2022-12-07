Кремль пытается заморозить войну до весны - Столтенберг

"У Украины есть импульс, а страны НАТО постоянно рассматривают, какие виды вооружения мы можем передать Киеву", - подчеркнул он.

По его словам, именно военная поддержка Украины создаст условия для справедливого мира.

"Если путин победит, это будет трагедия для украинцев, которая будет иметь серьезные последствия для всех нас, и сделает Запад более уязвимыми, а мир более опасным. Мы не можем позволить путину победить", - резюмировал Столтенберг.