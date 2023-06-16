Кремль пытается заменить наемников Вагнера кадыровцами в войне против Украины — ISW

11:22 01 июня Киев, Украина





Такие выводы сделали аналитики Института изучения войны Кремль принял решение направить в Украину подразделения чеченского лидера рамзана кадырова на смену силам Вагнера для продолжения наступления, при этом не решается использовать собственные силы для подобных операций.Такие выводы сделали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчетею

Глава Чеченской Республики рамзан кадыров, вероятно, получил приказ кремля о начале наступательных операций в Украине после вывода вагнеровцев из Бахмута.



На Марьинское направление юго-западнее Донецка переброшены отряд чеченского спецназа «Ахмат» и полк спецназа «Север-Ахмат».



кадыров отметил, что российское военное командование приказало войскам Росгвардии и Ахмата начать наступательные действия вдоль линии фронта, а также в Запорожской и Херсонской областях. кадыров сообщил, что эти подразделения уже начали тактическую подготовку к этим наступлениям и что наступление подразделений «Ахмат» началось до того, как Силы обороны Украины перешли в контрнаступление.



Эксперты ISW отмечают, что пока не обнаружили признаков чеченских наступательных операций в Запорожской и Херсонской областях.



кадыровские боевики фактически отсутствовали на фронте с июля 2022 года, когда был взят Лисичанск. По мнению аналитиков ISW, глава Чечни все это время берег верных ему бойцов. Однако о возвращении их на фронт было объявлено за день до назначенной даты завершения вывода ЧВК «Вагнер» из Бахмута и ухода наемников в тыловые районы.



Перед этим кадыров рассказал о своей встрече с президентом россии владимиром путиным, которая состоялась 20 мая. При этом кремль о ней ничего не сообщал.

«Упоминание Минобороны россии о действиях "Ахмата“ на марьинском направлении <…> указывает на то, что путин мог вынудить кадырова принять на себя наступательную роль в войне, чтобы компенсировать вероятное исчерпание наступательного потенциала „Вагнера“», — пишут эксперты ISW.

По их мнению, кремль может воспринимать чеченские подразделения как «нетронутую штурмовую силу», которая способна наступать на нескольких направлениях одновременно. пригожин накануне отметил, что боевикам кадырова удастся захватить некоторые населенные пункты. При этом он подчеркнул, что перед главой Чечни не стоит задача взять всю Донецкую область.



кадыров ранее заявлял, что в Украине у него находится 7 тыс. бойцов. Этого количества не хватит для значимых наступательных действий в нескольких местах, считают аналитики.



Еще одной целью кремля может быть разрушение альянса кадырова и пригожина, который ситуативно сложился на предыдущих этапах войны. В начале мая, когда пригожин яростно требовал от Минобороны снаряды, кадыров его публично поддержал. Он также заявил о готовности сменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте и попросил разрешения на это у путина.



Президент рф мог воспринять поведение кадырова как угрозу своему контролю.