"Кремль пугает Запад перспективой своего распада" - эксперт

18:39 05 июля Киев, Украина

Кремль запугивают Запад тем, что россия может распасться и тогда встанет вопрос: что будет с ядерным оружием рф. В этом состоит ИПСО россиян.

Об этом говорит эксперт по вопросам Восточной Европы, представитель представительства ЕС в Украине (2007-2019) Давид Стулик.

Как на это реагируют западные страны и когда Украину могут принять в НАТО:

О вступлении Украины в НАТО во время войны

Брать в НАТО страну в состоянии войны, хотя и не она вызвала ее — красная линия, за которую Альянс не может пойти. Это означает, что НАТО становится частью войны. То есть, это табу. Это нужно осознать и не иметь лишних ожиданий.



Одновременно НАТО оказывает Украине огромную военную поддержку, то же самое делают и страны ЕС, Соединенные Штаты. Практически весь демократический мир поддерживает Украину, чтобы война закончилась как можно быстрее.



Президент Чешской республики Петер Павел заявил, что Украину примут в НАТО сразу после победы. Потому что Украина имеет крепкую армию, натовское вооружение и больше опыта, чем большинство армий НАТО. Это будет огромной добавленной стоимостью для Североатлантического союза. Просто учитывая факт, что сейчас идет война, НАТО пока не может открыть дверь. Но как только война закончится, это произойдет.



Мнение западных обществ о войне

Европейские демократические политики учитывают один важный фактор — общественное мнение. На уровне обществ большинства стран НАТО — чем они дальше от Украины, тем поддержка понимания, почему Украина важна, меньше. То есть, надо убеждать не только политиков, но и работать на все общества.



У стран Балтии, Чехии, Польши уже практически нет оружия на своих складах, потому что все выдали Украине. Но если говорить даже о Чехии, вероятно, большинство общества не захотело бы, чтобы, например, чешская армия участвовала в таком вооруженном конфликте. Это очень чувствительный вопрос.



Лидеры демократических стран все же смотрят в первую очередь на общественное мнение. Они не могут выйти с революционными предложениями, чтобы НАТО, например, выслало подразделения или привлекло собственную авиацию к этому конфликту. Общества пока не готовы к такому сценарию и не хотят верить, что эта война может распространиться. Есть, может, отчасти и наивная вера, что все закончится в Украине и эта война не будет дальше распространяться.



О российском ИПСО

Я оптимист, и думаю, мы можем быть свидетелями радикальных перемен в россии. Но это тоже сдерживающий фактор для западных стран — опасение того, что будет с россией, как она проиграет войну? Это то, что разгоняют именно россияне из-за так называемых психологических информационных операций. То есть они заранее делают так, что Запад боится пойти на следующие шаги, потому что россия через пятую колонну подсказывает, что последствия будут негативные: распад рф — якобы хаос, дополнительные войны в россии, еще больше беженцев в европейских странах и неопределенность, что будет с ядерным оружием рф. То есть сами россияне не напрямую, а косвенно пугают Запад тем, что россия может распастись и наступит хаос.



Я лично с этим не согласен. Приоритетная задача – победить россию. А что там будет дальше, пусть сами россияне решают.



О распаде рф

Распад империи, неоколониального государства, начался еще с 1990-х годов. Постепенно россия становится меньше и меньше. Если посмотреть на историю, это необратимый процесс. У этой страны нет будущего. Нет никаких ресурсов, которые бы в будущем приносили доходы в бюджет. Мне кажется, это предсмертная агония россии.



Европа и некоторые другие демократические страны перестали покупать российские нефть и газ. У рф возникли безумные проблемы с госбюджетом. Им не из чего финансировать даже собственное государство. И элитам, которые в россии привыкли к достаточному финансовому обеспечению, сейчас нечего будет "дерибанить". Между ними начнутся конфликты.



О бунте в россии

Пока уровень расходов российского госбюджета сохраняется только в одной сфере — в социальной политике. Потому что они боятся публичных протестов. Иначе россияне снесли бы свою власть. То есть, это теоретические для российского руководства угрозы, но для Украины это большие шансы. И это может действительно произойти быстро. Это очень похоже на 1917-й год – на так называемые "русские революции".



То есть, если есть надежда, она в самой россии. Хотя для рф это отрицательный сценарий. Когда он может случиться – трудно сказать. Но думаю, его следует рассматривать.