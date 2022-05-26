Кремль прибегает к своим традиционным методам, чтобы подорвать авторитет Крымской платформы - эксперт

19:23 20 августа Киев, Украина

Власти РФ пытаются использовать смесь традиционных методов для пропаганды своих нарративов, чтобы обесценить и подорвать авторитет украинской инициативы "Крымская платформа"

Об этом заявила Джейд МакГлинн, британский эксперт по вопросам России и политики памяти, исследовательница Общества Генри Джексона и участница международной экспертной сети Крымской платформы.

«Кремль уже использует свою традиционную смесь насмешки, дезинформации и дестимулирования, чтобы подорвать авторитет Крымской платформы, и он будет продолжать это делать», - заявила МакГлинн.

В России прибегают к давлению на иностранные правительства и стремятся сыграть на определенной международной апатии в отношении вопроса Крыма, так же, как для закрепления власти играют на политической апатии на домашней арене, считает эксперт.



Это значит, по ее словам, что Кремль и в дальнейшем будет использовать свои "информационные" агентства и средства массовой информации (RT, Sputnik) для пропаганды нарративов, таких как «в Крыму состоялся легитимный референдум», «Крым - это исконно русская земля», «Украина - все равно ненастоящая страна», «Крым был передан Украине случайно» либо



Поэтому, по убеждению МакГлинн, «крайне важно, чтобы Крымская платформа имела мощный стратегический коммуникационный план, разработанный совместно с международными экспертами и адаптированный к местным условиям, чтобы бороться с такими нарративами и объяснять, почему противодействие оккупации Крыма Россией имеет значение для всех нас».



Кроме того, на международном уровне следует гораздо лучше высвечивать дальнейшее ухудшение ситуации с преследованиями крымских татар, а политикам и экспертам стран НАТО следует объяснять своим аудиториям, почему Крым имеет значение для их собственной страны, отмечает эксперт.



Она признала, что даже в Великобритании, где Украина имеет большую поддержку, некоторые депутаты предполагают, что нет смысла обсуждать Крым, поскольку это "свершившийся факт". Это значит, по ее словам, что Кремль и в дальнейшем будет использовать свои "информационные" агентства и средства массовой информации (RT, Sputnik) для пропаганды нарративов, таких как «в Крыму состоялся легитимный референдум», «Крым - это исконно русская земля», «Украина - все равно ненастоящая страна», «Крым был передан Украине случайно» либо «Россия должна была вмешаться, чтобы спасти крымчан от бандеровского геноцида».Поэтому, по убеждению МакГлинн, «крайне важно, чтобы Крымская платформа имела мощный стратегический коммуникационный план, разработанный совместно с международными экспертами и адаптированный к местным условиям, чтобы бороться с такими нарративами и объяснять, почему противодействие оккупации Крыма Россией имеет значение для всех нас».Кроме того, на международном уровне следует гораздо лучше высвечивать дальнейшее ухудшение ситуации с преследованиями крымских татар, а политикам и экспертам стран НАТО следует объяснять своим аудиториям, почему Крым имеет значение для их собственной страны, отмечает эксперт.Она признала, что даже в Великобритании, где Украина имеет большую поддержку, некоторые депутаты предполагают, что нет смысла обсуждать Крым, поскольку это "свершившийся факт".