Кремль преувеличивает "успехи", чтобы поднять боевой дух армии - ISW

11:02 29 октября Киев, Украина

Россия преувеличивает свои успехи под Бахмутом, чтобы поднять боевой дух среди оккупантов. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

Эксперты считают, что российские захватчики в лучшем случае добились ограниченных "достижений" на том участке линии фронта. По их словам, эти "победы" дались россиянам большой кровью и медленными темпами.

Освещение ситуации под Бахмутом в таком ключе выгодно главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, который взял личную ответственность за "победу" на Донбассе. В частности, 23 октября он заявил, что "вагнеровцы" продвигаются там на 100-200 м в день и что это является "нормальным темпом" для современных достижений.

"Российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины. Даже заявленная скорость наступления была бы неудачной для основных усилий в механизированной войне, и эти утверждения на самом деле преувеличены", - сказано в сообщении.

Аналитики также считают, что завершенная мобилизация в россии вряд ли окажет решающее влияние на боевую мощь россии.

Они обращают внимание, что глава Кремля Владимир путин описал соотношение 50 на 50 между мобилизованным персоналом для боевых и вспомогательных операций в Украине. Это соотношение предполагает, что в общей сложности 150 тысяч мобилизованных военнослужащих примут участие в боевых действиях в Украине после завершения обучения где-то в ноябре, считают эксперты.

Направление россией 41 тысячи плохо обученных военнослужащих в Украину временно укрепило российские оборонительные линии. Однако эти резервисты еще не столкнулись с полной тяжестью крупного и подготовленного украинского контрнаступления, отмечают эксперты.

Нынешнее развертывание не привело к увеличению боевой мощи россии, считают аналитики. Они уверены, что этого не произойдет и в дальнейшем.

Напомним, в ISW считают, что россия использует объявление военного положения для облегчения мобилизации.