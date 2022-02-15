Кремль подтвердил запланированный вывод части войск от границы с Украиной

14:22 15 Февраль Киев, Украина

Кремль заявил во вторник, что вывод некоторых российских войск от границ Украины был запланирован, но подчеркнул, что Россия продолжит перебрасывать войска через страну по своему усмотрению.



«Мы всегда говорили, что после окончания учений... войска вернутся в места постоянного базирования. Ничего нового здесь нет. Это обычный процесс», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий «Мы всегда говорили, что после окончания учений... войска вернутся в места постоянного базирования. Ничего нового здесь нет. Это обычный процесс», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Сегодня Россия заявила, что отводит часть своих сил вблизи границы с Украиной на свои базы, что станет первым важным шагом к деэскалации за несколько недель кризиса с Западом.



В беседе с журналистами во вторник Песков отверг утверждения Запада о том, что Россия планировала напасть на Украину.



«Это не что иное, как совершенно беспрецедентная кампания по провоцированию напряженности», — сказал он.



Песков особенно возмутился действиями ряда западных стран, в том числе США и Канады, по переносу своих посольств из украинской столицы Киева.



«Это какая-то показная истерия, которая, конечно, ни на чем не основана», — сказал он.