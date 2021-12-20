Кремль планирует вторжение в Украину в январе-феврале – ГУР

12:50 21 Ноябрь Киев, Украина

О том, что Кремль готовится к масштабным военным действиям по очередному захвату украинских территорий, известно не только в США и Европе. В последнее время этот факт не отрицает и Украина. Как заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times, на границе с нашим государством РФ сосредоточила огромные военные силы. По данным разведки, в январе-феврале Кремль планирует начать вторжение российской армии на территорию Украины.

Помимо того, что на сегодня у границы Украины сосредоточены более 92 российских военных, последние российские учения Запад-2021 продемонстрировали возможность Москвы произвести одновременную высадку десанта в количестве более 3,5 тысяч бойцов ВДВ и спецназа.

Как профессиональный военный, Буданов озвучил предполагаемый сценарий действий российской стороны в случае осуществления запланированного вторжения.

После серии ударов с воздуха, артиллерии бронетанковых войск, произойдет высадка воздушно-десантных войск как на восточной границе, так и в районе Одессы и Мариуполя. Несколько меньшими силами может произойти вторжение со стороны Беларуси, - рассказал он.

По его словам, возможное военное нападение России будет самым разрушительным с начала российской агрессии в 2014 году, за время которой погибли около 14 тысяч украинцев.

Глава разведки указал также на увеличение военного контингента и оружия России в оккупированном Крыму, где к украинским рубежам подтягивают установки ракет малой дальности Искандер и другое оружие.

К слову, для русских военных не станут проблемой условия зимних холодов.

Но, прежде чем начать наступление, Россия постарается значительно снизить боеготовность Украины. Для этого сейчас на нашей территории проводятся ряд секретных операций, вызывающих дестабилизацию, разрыв единства и недовольство в обществе.

Данные разведки США о времени предполагаемого вторжения России полностью совпадают с данными украинской разведки, - добавил Буданов.

Напомним, что США серьезно относятся к военной угрозе вторжения РФ в Украину и всячески "подталкивают" ЕС к созданию системы экономических и военных мер для сдерживания Москвы.