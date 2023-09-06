Кремль передислоцирует "вагнеровцев" из беларуси в страны Африки - ЦНС

19:31 31 августа Киев, Украина

Политическое руководство россии до середины сентября намерено вывезти большую часть наемников ЧВК "Вагнер" из беларуси в страны Африки.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"По замыслу Москвы, "вагнеровцы" покинут беларусь и уедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик. Во всех этих странах Кремль имеет свои колониальные и геополитические интересы и поддерживает либо хунту, либо мятежников", — говорится в сообщении ЦНС.

Отмечается, что меньшая часть наемников из ЧВК "Вагнер" останется инструктировать спецподразделения МВД беларуси для противодействия возможному мятежу против президента Рб александра лукашенко или подпишет контракт с Минобороны рф, для участия в войне против Украины.