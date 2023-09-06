Кремль передислоцирует "вагнеровцев" из беларуси в страны Африки - ЦНС

Политическое руководство россии до середины сентября намерено вывезти большую часть наемников ЧВК "Вагнер" из беларуси в страны Африки.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что меньшая часть наемников из ЧВК "Вагнер" останется инструктировать спецподразделения МВД беларуси для противодействия возможному мятежу против президента Рб александра лукашенко или подпишет контракт с Минобороны рф, для участия в войне против Украины.
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