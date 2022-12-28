Кремль не заинтересован в серьезных переговорах, но хочет заставить Запад давить на Украину — ISW

Кремль не заинтересован в серьезных переговорах, которые привели бы к окончательному урегулированию войны в Украине, а стремится к временному прекращению боевых действий. Это позволило бы россиянам переоснастить и пополнить свою армию для последующих наступательных кампаний против Украины.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
При этом рф пытается заставить Запад предложить превентивные уступки и давить на Украину, чтобы она шла на переговоры.
При этом рф пытается заставить Запад предложить превентивные уступки и давить на Украину, чтобы она шла на переговоры.
кремль регулярно освещает свои претензии к Западу из-за войны в Украине вместо своих претензий к самой Украине, отметили аналитики. Это делается для того, чтобы западные чиновники почувствовали себя вынужденными пойти на превентивные уступки, чтобы заманить россию за переговорный стол.
Другие ключевые выводы ISW о войне в Украине
- Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что кремль будет продолжать добиваться военного решения войны, пока США не примут его требования и не заставят Украину сделать то же самое.
- лавров заявил, что россия не может работать над какими-либо договоренностями с Западом из-за его якобы провокационных действий.
- кремль, вероятно, продолжит информационные операции, чтобы заставить Запад предложить превентивные уступки и давить на Украину, чтобы она шла на переговоры.
- кремль все больше привлекает избранных провоенных блогеров в свои информационные кампании, вероятно, пытаясь восстановить доминирующий нарратив в информационном пространстве.
- Украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем раньше оценивало ISW.
- Возможно, российские войска приближаются к кульминации в районе Бахмута на фоне продолжающихся наступательных операций россии и в районе Авдеевка-Донецк.
- российские войска продолжают фортификационные действия на юге Украины.
- кремль продолжает пытаться публично наказать дезертиров и диверсантов.
- российские чиновники активизируют работу по депортации детей с оккупированных территорий в россию.
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