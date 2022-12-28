Кремль не заинтересован в серьезных переговорах, но хочет заставить Запад давить на Украину — ISW

13:35 28 декабря Киев, Украина

Кремль не заинтересован в серьезных переговорах, которые привели бы к окончательному урегулированию войны в Украине, а стремится к временному прекращению боевых действий. Это позволило бы россиянам переоснастить и пополнить свою армию для последующих наступательных кампаний против Украины.
 
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

При этом рф пытается заставить Запад предложить превентивные уступки и давить на Украину, чтобы она шла на переговоры.
"кремль регулярно изображает Украину как западную пешку, не имеющую фактического суверенитета, чтобы дисквалифицировать украинских чиновников в предстоящих прямых переговорах и представить переговоры с россией как ответственность западных чиновников", - говорится в аналитическом отчете.
кремль регулярно освещает свои претензии к Западу из-за войны в Украине вместо своих претензий к самой Украине, отметили аналитики. Это делается для того, чтобы западные чиновники почувствовали себя вынужденными пойти на превентивные уступки, чтобы заманить россию за переговорный стол.
"кремль будет постоянно изображать украинских чиновников без необходимости затягивающих войну, в то же время повторяя свои целые войны, пытаясь повлиять на западных чиновников, чтобы они давили на Украину, чтобы они вели переговоры на более выгодных для россии условиях", - отметили в ISW.
Другие ключевые выводы ISW о войне в Украине
  • Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что кремль будет продолжать добиваться военного решения войны, пока США не примут его требования и не заставят Украину сделать то же самое.
  • лавров заявил, что россия не может работать над какими-либо договоренностями с Западом из-за его якобы провокационных действий.
  • кремль, вероятно, продолжит информационные операции, чтобы заставить Запад предложить превентивные уступки и давить на Украину, чтобы она шла на переговоры.
  • кремль все больше привлекает избранных провоенных блогеров в свои информационные кампании, вероятно, пытаясь восстановить доминирующий нарратив в информационном пространстве.
  • Украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем раньше оценивало ISW.
  • Возможно, российские войска приближаются к кульминации в районе Бахмута на фоне продолжающихся наступательных операций россии и в районе Авдеевка-Донецк.
  • российские войска продолжают фортификационные действия на юге Украины.
  • кремль продолжает пытаться публично наказать дезертиров и диверсантов.
  • российские чиновники активизируют работу по депортации детей с оккупированных территорий в россию.