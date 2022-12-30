Кремль не может защитить свою территорию - ISW

08:49 30 декабря Киев, Украина





При этом, аналитики указали, что взрывы на военном аэродроме уже не первый эпизод в военном противостоянии с Украиной. Взрывы на военных объектах в тыловых районах рф иллюстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику того, что кремль не может защитить свою территорию. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет Институт изучения войны (ISW).При этом, аналитики указали, что взрывы на военном аэродроме уже не первый эпизод в военном противостоянии с Украиной.

"Становится все более очевидным, что россия не способна противостоять воздушным угрозам глубоко внутри своей территории", - указывают в ISW.



Специалисты предполагают, что повторные взрывы на военном объекте усилят критику кремля со стороны провоенного общества.



В отчете указывается, что некоторые блогеры начали уже подвергать сомнению правдивость докладов минобороны рф.