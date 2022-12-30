Кремль не может защитить свою территорию - ISW

Взрывы на военных объектах в тыловых районах рф иллюстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику того, что кремль не может защитить свою территорию. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет Институт изучения войны (ISW).
При этом, аналитики указали, что взрывы на военном аэродроме уже не первый эпизод в военном противостоянии с Украиной.
При этом, аналитики указали, что взрывы на военном аэродроме уже не первый эпизод в военном противостоянии с Украиной.
Специалисты предполагают, что повторные взрывы на военном объекте усилят критику кремля со стороны провоенного общества.
В отчете указывается, что некоторые блогеры начали уже подвергать сомнению правдивость докладов минобороны рф.
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