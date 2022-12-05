Кремль не будет признавать потолок цен на нефть

В москве заявили об ответе на эмбарго на поставки российской нефти и потолка цен на нее.
Об этом сказал спикер кремля дмитрий песков, сообщают росСМИ в понедельник, 5 декабря.
Об этом сказал спикер кремля дмитрий песков, сообщают росСМИ в понедельник, 5 декабря.
Комментируя заявления из США о том, что после принятия таких решений "ничего не изменится", песков указал: "Изменится. Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений – это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков".
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