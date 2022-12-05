14:07 05 декабря Киев, Украина





Об этом сказал спикер кремля дмитрий песков, сообщают росСМИ в понедельник, 5 декабря. В москве заявили об ответе на эмбарго на поставки российской нефти и потолка цен на нее.Об этом сказал спикер кремля дмитрий песков, сообщают росСМИ в понедельник, 5 декабря.

"Решение готовится, – ответил он на вопрос журналистов о том, когда можно ждать ответ москвы. – Очевидным является одно – никаких потолков мы признавать не будем",- отметил песков.

Комментируя заявления из США о том, что после принятия таких решений "ничего не изменится", песков указал: "Изменится. Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений – это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков".