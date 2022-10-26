Кремль намерен использовать недавние указы о военном положении для усиления мобилизации - ISW

09:51 26 октября Киев, Украина





Об этом 26 октября сообщают аналитики американского института изучения войны (ISW).



Отмечается, что президент россии владимир путин провел 25 октября заседание координационного совета, на котором мэр москвы сергей собянин заявил о "необходимости ввести дополнительные меры безопасности в приграничных областях". Власти россии используют объявления военного положения на оккупированных территориях Украины для "облегчения" мобилизации. Между тем, официальные лица рф все чаще пытаются в своей риторике связать войну россии в Украине с религиозными концепциями.Об этом 26 октября сообщают аналитики американского института изучения войны (ISW).Отмечается, что президент россии владимир путин провел 25 октября заседание координационного совета, на котором мэр москвы сергей собянин заявил о "необходимости ввести дополнительные меры безопасности в приграничных областях".

"Вероятно, это указывает на то, что кремль намерен использовать недавние указы о военном положении (для мобилизации")", - говорится в сообщении.

путин также сказал, что российское правительство должно работать "в высоком темпе" и в соответствии с "предельно реалистической оценкой ситуации с национальной безопасностью".



собянин отметил, что российские официальные лица проводят плановые меры по безопасности на всей территории российской федерации.

"Эти комментарии указывают на то, что кремль намерен использовать недавнее объявление военного положения для облегчения мобилизации и военных действий", – добавили в ISW.

Как известно, 19 октября путин "ввел" военное положение на оккупированных рф украинских территориях. Для Украины это не меняет ничего, деоккупация территорий продолжается, заявили в ОПУ.

Также российские официальные лица все чаще пытаются в своей риторике увязать войну россии в Украине с религиозными концепциями, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман, "вероятно, для того, чтобы угодить группам религиозных меньшинств в российских вооруженных силах".



Так, помощник секретаря совета безопасности россии алексей павлов расширил заявления главы Чеченской Республики рамзана кадырова от 25 октября о том, что целью войны в Украине должна быть "полная десатанизация" Павлов утверждал, что украинское общество определяется "фанатиками", стремящимися отказаться от ценностей русской православной церкви, ислама и иудаизма.



Кадыров также заявил, что война в Украине теперь является "джихадом против украинского сатанизма".