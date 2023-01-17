Кремль надеется поставить медведчука во главе "альтернативного украинского правительства" - ISW

10:54 17 января Киев, Украина

Бывший главарь боевиков "ДНР" игорь гиркин (стрелков) возродил дискуссии о намерении кремля вернуть к власти в Украине кума президента рф виктора медведчука





Аналитики отмечают, что гиркин заявил 16 января, что кремль надеется поставить медведчука во главе с альтернативным украинским правительством. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) Аналитики отмечают, что гиркин заявил 16 января, что кремль надеется поставить медведчука во главе с альтернативным украинским правительством.

"гиркин и связанный с кремлем милблогер саша коц критиковали пригодность медведчука и целесообразность того, чтобы он когда-нибудь занял такую должность. Этот разговор напоминает предыдущие СМИ спекуляции относительно потенциального плана кремля назначить бывшего украинского диктатора виктора януковича лидером Украины в начале 2020 года", - отметили в Институте.

Что известно о медведчуке

медведчук подозревается в совершении нескольких преступлений: посягательства на территориальную целостность Украины, хищение природных ресурсов, передача тайной информации российским спецслужбам, государственная измена и содействие деятельности террористической организации. Подозрение по последнему эпизоду (содействие терроризму) было объявлено 8 октября 2021 года.



12 апреля 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил о задержании медведчука и опубликовал его фото в наручниках и военной форме. Впоследствии он предложил обменять его на оказавшихся в плену украинцев.



СБУ сообщила детали задержания: федеральная служба безопасности россии пыталась вывезти медведчука сначала в Приднестровье, а затем в москву. Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, четко определила маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы фсб. В результате медведчук был задержан при выезде из Киевской области.



21 сентября Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в том числе военных "Азова". Обмен прошел в Черниговской области. В общей сложности из российского плена освободили 215 военных. Из них 108 - бойцы "Азова". Также уволили 10 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ, среди которых граждане США, Британии, Марокко, Швеции, Хорватии — они вернулись при посредничестве Саудовской Аравии.



В обмен на 200 украинских защитников Украина передала виктора медведчука. По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, экс-нардеп от "ОПЗЖ" виктор медведчук был нужен фсб, потому что через него шло финансирование агентов рф в Украине.



К спецоперации, кроме Украины, были присоединены Польша, Саудовская Аравия, Турция.