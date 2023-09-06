Кремль мотивирует россиян к массовой публичной мобилизации - Юсов

18:01 21 августа Киев, Украина





Об этом заявил представитель Главного управления разведки Россия может запустить новую волну публичной мобилизации осенью 2023 года. Кремль сейчас ищет способы повысить готовность россиян "идти на убой".Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 21 августа.

"Новая публичная волна мобилизации могла бы быть запущена уже давно. Почему публичная? Потому что мобилизационные мероприятия на территории рф не прекращались. И после так называемой "частичной мобилизации" этот "мясной фонд" пополняется в рашистской армии", - пояснил представитель ГУР.

Вместе с тем, он допускает, что может быть и новая публичная волна. Единственное, что сдерживает кремль, так это настроения российского населения.

"Какими бы они ни были зазомбированными, но жители кремля опасаются следующих реакций. Поэтому они думают над тем, как повысить "мобилизационный пыл" и готовность населения идти на убой ради воплощения каких-то безумных мечтаний кремлевского карлика", - резюмировал Юсов.

По его словам, пока что новой волны публичной мобилизации в рф не было, но Юсов считает это вероятным сценарием в течение ближайшей осени.