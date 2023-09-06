Кремль мотивирует россиян к массовой публичной мобилизации - Юсов

Россия может запустить новую волну публичной мобилизации осенью 2023 года. Кремль сейчас ищет способы повысить готовность россиян "идти на убой".
Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 21 августа.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 21 августа.
Вместе с тем, он допускает, что может быть и новая публичная волна. Единственное, что сдерживает кремль, так это настроения российского населения.
По его словам, пока что новой волны публичной мобилизации в рф не было, но Юсов считает это вероятным сценарием в течение ближайшей осени.
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