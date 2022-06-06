Кремль хочет втянуть страны ОДКБ в войну в Украине под видом «миротворцев»

20:09 06 июня Киев, Украина





Он уточнил, что речь идет об оккупированных российскими войсками территориях Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.



Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на оккупированных территориях Украины и на самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Иначе, якобы, туда могут войти войска НАТО. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил ввести в Украину миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Он уточнил, что речь идет об оккупированных российскими войсками территориях Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на оккупированных территориях Украины и на самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Иначе, якобы, туда могут войти войска НАТО.



Вместе с тем, Картаполов считает, что пока необходимости в присутствии миротворцев ОДКБ в Украине нет, «и сама обстановка это не позволяет». Однако они могут понадобиться после окончания войны.



"До тех пор, пока продолжается "спецоперация", никакие миротворцы там не появятся, а она будет продолжаться, пока все задачи не будут решены, а вот на постконфликтном этапе регулирования возможны разные варианты, не исключено, что миротворцы ОДКБ потребуются", - заявил Картаполов.