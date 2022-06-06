Кремль хочет втянуть страны ОДКБ в войну в Украине под видом «миротворцев»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил ввести в Украину миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Он уточнил, что речь идет об оккупированных российскими войсками территориях Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на оккупированных территориях Украины и на самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Иначе, якобы, туда могут войти войска НАТО.
Он уточнил, что речь идет об оккупированных российскими войсками территориях Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на оккупированных территориях Украины и на самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Иначе, якобы, туда могут войти войска НАТО.
Вместе с тем, Картаполов считает, что пока необходимости в присутствии миротворцев ОДКБ в Украине нет, «и сама обстановка это не позволяет». Однако они могут понадобиться после окончания войны.
"До тех пор, пока продолжается "спецоперация", никакие миротворцы там не появятся, а она будет продолжаться, пока все задачи не будут решены, а вот на постконфликтном этапе регулирования возможны разные варианты, не исключено, что миротворцы ОДКБ потребуются", - заявил Картаполов.
29 мая генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что что в организации рассматривают возможность задействования своих миротворцев за пределами зоны ответственности. Он подчеркнул, что в странах ОДКБ есть ясное понимание, что «коллективное участие в политических и военно-политических процессах, в том числе миротворческих миссиях, зачастую дает дополнительные преимущества».
При этом Зась отметил, что отправка сил ОДКБ возможна только при согласии всех государств-членов и при наличии соответствующего мандата ООН. В состав блока входят россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.
16 мая в Москве прошел первый с 2019 года очный саммит ОДКБ. Во время встречи президент рф владимир путин рассказал о войне в Украине, оправдывая ее борьбой с «националистами» и необходимостью ликвидации «биолабораторий» Пентагона, но отклик нашел только у президента Беларуси Александра Лукашенко.
Тот раскритиковал других членов ОДКБ за недостаточную поддержку Москвы и Минска перед лицом западных санкций. Он напомнил, что в январе ОДКБ направила силы в Казахстан, чтобы спасти правительство страны на фоне протестов, но «оставила россию наедине во время войны в Украине». Однако все остальные лидеры стран-членов ОДКБ об Украине в своих выступлениях говорить не стали.
Во время голосования в ООН 2 марта по осуждению вторжения рф, Беларусь была единственной постсоветской страной, которая приняла сторону россии.
При этом Зась отметил, что отправка сил ОДКБ возможна только при согласии всех государств-членов и при наличии соответствующего мандата ООН. В состав блока входят россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.
16 мая в Москве прошел первый с 2019 года очный саммит ОДКБ. Во время встречи президент рф владимир путин рассказал о войне в Украине, оправдывая ее борьбой с «националистами» и необходимостью ликвидации «биолабораторий» Пентагона, но отклик нашел только у президента Беларуси Александра Лукашенко.
Тот раскритиковал других членов ОДКБ за недостаточную поддержку Москвы и Минска перед лицом западных санкций. Он напомнил, что в январе ОДКБ направила силы в Казахстан, чтобы спасти правительство страны на фоне протестов, но «оставила россию наедине во время войны в Украине». Однако все остальные лидеры стран-членов ОДКБ об Украине в своих выступлениях говорить не стали.
Во время голосования в ООН 2 марта по осуждению вторжения рф, Беларусь была единственной постсоветской страной, которая приняла сторону россии.
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