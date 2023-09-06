18:11 15 августа Киев, Украина

Россияне планируют провокацию на Курской атомной электростанции в рф и готовят эвакуацию местного населения, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), обнародовав фото соответствующих документов.

"По данным сопротивления, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр", — указывается в сообщении.

Как отметили в ЦНС, в целом россияне планируют эвакуировать от 21 до 57 тысяч человек, при том что население области более 1 миллиона человек, а самого Курска 435 тысяч.

"То есть речь о 5% населения, что свидетельствует об "избранности" попавших в список. Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь внимание мира от захвата ЗАЭС", — добавили в Центре.

В Сопротивлении отметили, что Силы обороны Украины действуют исключительно на украинской территории и не планируют атаковать атомные станции.