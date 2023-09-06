Кремль готовится к теракту на курской АЭС – ЦНС

Россияне планируют провокацию на Курской атомной электростанции в рф и готовят эвакуацию местного населения, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), обнародовав фото соответствующих документов.
Как отметили в ЦНС, в целом россияне планируют эвакуировать от 21 до 57 тысяч человек, при том что население области более 1 миллиона человек, а самого Курска 435 тысяч.
В Сопротивлении отметили, что Силы обороны Украины действуют исключительно на украинской территории и не планируют атаковать атомные станции.
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