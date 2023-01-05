Кремль готов к "диалогу" по вопросу войны при одном условии

Российский агрессор открыт к "диалогу" по вопросу войны в Украине, но Киеву якобы нужно учитывать "новые территориальные реалии".
Об этом заявил глава правящего режима рф владимир путин во время разговора по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщила пресс-служба кремля в Telegram-канале по итогам их телефонного разговора в четверг, 5 января.
Путин в ходе этой беседы в очередной раз жаловался на "деструктивную роль Запада", а также на то, что он "накачивает Украину вооружениями".
Российский президент "подтвердил открытость россии к серьезному диалогу", но при условии, что Киев выполнит "известные требования", утверждает кремль.
Путин и Эрдоган также обсудили стамбульские договоренности о вывозе украинского зерна и поставках продовольствия и удобрений из россии.
Об этом заявил глава правящего режима рф владимир путин во время разговора по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщила пресс-служба кремля в Telegram-канале по итогам их телефонного разговора в четверг, 5 января.
Путин в ходе этой беседы в очередной раз жаловался на "деструктивную роль Запада", а также на то, что он "накачивает Украину вооружениями".
Российский президент "подтвердил открытость россии к серьезному диалогу", но при условии, что Киев выполнит "известные требования", утверждает кремль.
Путин и Эрдоган также обсудили стамбульские договоренности о вывозе украинского зерна и поставках продовольствия и удобрений из россии.
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