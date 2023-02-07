Кременная постоянно под прицелом оккупантов - Гайдай

12:18 07 февраля Киев, Украина

Россияне беспрерывно атакуют Кременную Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

"Это еще не то наступление, о котором сейчас много говорят, а скорее всего - разведка боем", - отметил он.

По словам Гайдая, Силы обороны Украины контролируют сложившуюся там ситуацию и владеют информацией о маневрах и резервах армии рф на этом участке.



Он добавил, что дальнобойные снаряды, которые ожидают украинские силы, позволят практически полностью разорвать логистическую цепь снабжения оружия россиянами на территории региона.