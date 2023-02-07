Кременная постоянно под прицелом оккупантов - Гайдай

Россияне беспрерывно атакуют Кременную Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, Силы обороны Украины контролируют сложившуюся там ситуацию и владеют информацией о маневрах и резервах армии рф на этом участке.
Он добавил, что дальнобойные снаряды, которые ожидают украинские силы, позволят практически полностью разорвать логистическую цепь снабжения оружия россиянами на территории региона.
Он добавил, что дальнобойные снаряды, которые ожидают украинские силы, позволят практически полностью разорвать логистическую цепь снабжения оружия россиянами на территории региона.
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