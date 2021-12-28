Кравчуку назначили заместителя в ТКГ

Стало известно о новом члене в составе украинской делегации в ТКГ. Сегодня, 18 августа, Президент Украины подписал соответствующий указ за №327/2020.

В соответствии с этим документом Владимир Зеленский ввел первого премьер-министра Украины Витольда Фокина (1990-1992 гг.) в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

В документе говорится о том, что Фокин назначен первым заместителем главы делегации, в частности, по согласию.

Данным решением лидер Украины внес изменения в указ президента Украины от 5 мая 2020 №167 «О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе» (с изменениями, внесенными Указом от 30 июля 2020-го №302).

«В частичное изменение статьи 2 ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Фокина Витольда Павловича, определив его первым заместителем главы делегации (по согласию). В статье 3 слова «первому заместителю» заменить словами «первым заместителям», – говорится в документе.

Указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.