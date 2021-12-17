Кравчук станет послом мира на Донбассе

18:06 30 Июль Киев, Украина

Указом от 30 июля Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главным делегатом в Донбассе. Именно первый украинский президент возглавит украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации.

Детали: Своим указом Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе второго президента Украины Леонида Кучму и ввел первого президента Леонида Кравчука. По словам Кравчука, на своем посту он будет делать все возможное для достижения мира на Донбассе.

Как сообщает ОП, Кравчук также похвалил Владимира Зеленского за "реанимацию" переговорного процесса в нормандской формате и установление "всеобъемлющего" режима прекращения огня на Донбассе.

Что предшествовало Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.