Кравчук станет послом мира на Донбассе

18:06 30 Июль Киев, Украина

Указом от 30 июля Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главным делегатом в Донбассе. Именно первый украинский президент возглавит украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации.

Детали: Своим указом Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе второго президента Украины Леонида Кучму и ввел первого президента Леонида Кравчука. По словам Кравчука, на своем посту он будет делать все возможное для достижения мира на Донбассе.

Фото: Украина хочет решить ситуацию на Донбассе с миром

Как сообщает ОП, Кравчук также похвалил Владимира Зеленского за "реанимацию" переговорного процесса в нормандской формате и установление "всеобъемлющего" режима прекращения огня на Донбассе.

Что предшествовало Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.