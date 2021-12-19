Кравчук рассказал кто должен представлять ОРДЛО

20:30 10 Август Киев, Украина

о приемлемых представителях от Леонид Кравчук рассказал,представителях от ОРДЛО , с кем делегация трехсторонней контактной группы готова вести переговоры.

«Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях - я готов их слушать», - сказал Кравчук.

Он добавил, что Москва может пойти на урегулирование ситуации, если жители ОРДЛО сами будут требовать прекращения войны.

«Они сейчас не требуют прекращения войны, так как не видят своей перспективы, не видят своего будущего. Их обманула кремлевская пропаганда. Они видят в Украине врага», - резюмировал Кравчук.

Также он отметил, что украинская сторона намерена привлечь к работе в Минске еще одного или нескольких людей с Донбасса.