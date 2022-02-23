Кравчук об увольнении Фокина

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал подробности увольнения Витольда Фокина из ТКГ.
«Знали или не знали, что такая позиция Витольда Павловича? Ну а кто ее мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах, вы его что видели где-то на телешоу до этого… То есть определить его позицию, я не знаю, могли или не могли», — считает Кравчук.
Он оправдывает слова Фокина о том, что якобы нет войны между Украиной и Россией, «длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве». Он также предполагает, что Фокин мог сделать скандальное заявление на эмоциях.
В то же время Кравчук называет Фокина «опытным и добросовестным» человеком, но понимает, почему его высказывания вызвали возмущение.
«Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась такая, что он сам определиться со своей позицией, как быть дальше. Мы не делали каких-то обвинений и не выдвигали радикальных предложений. Но точно сказали, что Витольд Павлович должен сам определить свои дальнейшие действия, свое пребывание в делегации. Президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и освободил от должности главы делегации», — сказал Кравчук.
На уточняющий вопрос, сам ли Фокин попросил Владимира Зеленского уволить его, Кравчук объяснил, что с ним говорил он сам, а также глава Офиса президента Андрей Ермак.
«С Витольдом Павловичем, во-первых, говорил я, потому что я его давно знаю и не хочу, чтобы сложившаяся ситуация была неточной, чтобы все знали позицию каждого… Я также понял Витольда Павловича, что он хочет сам этот вопрос решить, не доводя до какого-то административного всплеска. Я знаю, что с ним общался и глава ОПУ Андрей Ермак… И я думаю, что наше заявление, имеется в виду заявление делегации, и позиция самого Андрея Ермака, он ее также обнародовал, это дало основания или материалы для того, чтобы президент решил этот вопрос указом», — заявил глава украинской делегации в ТГК.
87-летний Витольд Фокин вошел в состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу 18 августа. Менее чем за две недели он выступил за всеобщую амнистию и особый статус всего Донбасса.
Кроме того, Фокин назвал контролируемых Кремлем боевиков «повстанцами» и предложил сформировать «международное временное правительство» для проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса.
После резонансных заявлений его вызвали в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления парламента. Заседание должно было состояться 15 сентября, но Фокин отказался приходить на комитет, сославшись на занятость.
На заседании комитета 29 сентября он заявил, что не верит в то, что Украина воюет на Донбассе с РФ.
На следующий день Фокина вывели из состава украинской делегации в ТКГ.
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