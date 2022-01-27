Кравчук: нужно обойти невыполнимые минские договоренности

В своем интервью глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук признал, что Украина попала в достаточно сложную ситуацию, потому что заключенные ранее минские договоренности были заведомо обречены на провал. Единственная возможность для разрешения конфликта на Донбассе – это пойти в обход договоренностей, заключив новые соглашения во время переговоров в нормандском формате.
По словам Кравчука, выполнение минских договоренностей сейчас невозможно из-за разных позиций Украины и России относительно определения последовательности передачи контроля над границей и проведения выборов на Донбассе
По мнению Кравчука, решить эту проблему возможно на уровне нормандской четверки. Он выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, будет проведен новый саммит с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России.
Напомним, 11 сентября в Берлине состоялась встреча советников лидеров стран нормандского формата, где обсуждали подготовку к саммиту четверки, а также ситуацию на Донбассе. Украинская сторона считает, что она уже выполнила свое "домашнее задание".
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