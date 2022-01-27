Кравчук: нужно обойти невыполнимые минские договоренности

В своем интервью глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук признал, что Украина попала в достаточно сложную ситуацию, потому что заключенные ранее минские договоренности были заведомо обречены на провал. Единственная возможность для разрешения конфликта на Донбассе – это пойти в обход договоренностей, заключив новые соглашения во время переговоров в нормандском формате.

По словам Кравчука, выполнение минских договоренностей сейчас невозможно из-за разных позиций Украины и России относительно определения последовательности передачи контроля над границей и проведения выборов на Донбассе

"Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", – пояснил он.

По мнению Кравчука, решить эту проблему возможно на уровне нормандской четверки. Он выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, будет проведен новый саммит с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", – первый президент Украины.

Напомним, 11 сентября в Берлине состоялась встреча советников лидеров стран нормандского формата, где обсуждали подготовку к саммиту четверки, а также ситуацию на Донбассе. Украинская сторона считает, что она уже выполнила свое "домашнее задание".