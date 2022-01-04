Кравчук инициировал проведение заседания по выборам в ОРДЛО

Комитет Верховной Рады завтра, 26 августа, проведет заседание, на котором будет рассмотрено соответствие постановления ВР о местных выборах положениям Закона о самоуправлении в отдельных районах Донбасса.
По его словам, согласно поручению руководства парламента, данное обращение направлено для рассмотрения и подготовки ответа в три комитета, а именно Комитет по вопросам организации государственной власти, Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки.
Во время обсуждения депутаты высказали предложение, что заседание должно происходить без журналистов и трансляции в формате круглого стола, в зале фракции "Слуги народа", а также на него можно позвать глав двух других комитетов и представителей Офиса Президента и руководство парламента.
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