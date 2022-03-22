Кравчук хочет через неделю снова собрать ТКГ и представить собственный план действий

Леонид Кравчук намерен через неделю собрать заседание ТКГ, на котором представит собственный план действий для скорейшего выполнения Минских договоренностей.
Недавняя дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам не продемонстрировала продвижений.
В гуманитарной рабочей группе обсудили подготовку к открытию двух новых контрольных пунктов въезда – выезда пункта: в Золотом и Счастье Луганской области. Участники заседания заверили, что 10 ноября 2020 года оба КПВВ будут готовы к открытию, как это ранее анонсировал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Во время заседания ТКГ Резников сообщил, что 6 ноября посетит эти контрольные пункты для завершения организационных вопросов. Также он пригласил присоединиться к поездке специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.
В гуманитарной рабочей группе обсудили подготовку к открытию двух новых контрольных пунктов въезда – выезда пункта: в Золотом и Счастье Луганской области. Участники заседания заверили, что 10 ноября 2020 года оба КПВВ будут готовы к открытию, как это ранее анонсировал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Во время заседания ТКГ Резников сообщил, что 6 ноября посетит эти контрольные пункты для завершения организационных вопросов. Также он пригласил присоединиться к поездке специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.
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