Кравчук хочет через неделю снова собрать ТКГ и представить собственный план действий

11:12 29 октября Киев, Украина

Леонид Кравчук намерен через неделю собрать заседание ТКГ , на котором представит собственный план действий для скорейшего выполнения Минских договоренностей.

"Украина также подготовит свой проект плана действий. Поэтому предлагаем через неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы", – заявил Леонид Кравчук.

Недавняя дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам не продемонстрировала продвижений.



В гуманитарной рабочей группе обсудили подготовку к открытию двух новых контрольных пунктов въезда – выезда пункта: в Золотом и Счастье Луганской области. Участники заседания заверили, что 10 ноября 2020 года оба КПВВ будут готовы к открытию, как это ранее анонсировал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Во время заседания ТКГ Резников сообщил, что 6 ноября посетит эти контрольные пункты для завершения организационных вопросов. Также он пригласил присоединиться к поездке специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.