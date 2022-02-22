Кравчук: Беларусь - неподходящая площадка для переговоров ТКГ

16:31 27 Май Киев, Украина

Невозможность добраться в Минск посредством авиасообщения - является дополнительным поводом для переноса переговоров ТКГ в более нейтральную страну.



Об этом заявил Глава украинской делегации в ТКГ Об этом заявил Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук

"На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяет считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров", - сказал глава украинской делегации.

По его словам, проблема уже назрела и, к тому же Украина уже не имеет авиасообщение с Беларусью. То есть даже для того, чтобы добраться в Минск, нужно добираться поездом, автобусом или автомобилем и не все могут выдерживать такой режим.



"Поэтому перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращение конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должно быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины", - заявил Кравчук.



Он также добавил, что прежде всего должна быть освещена позиция спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, потому что именно ОБСЕ модерирует заседания.



"Поэтому здесь должна быть общая позиция во главе с ОБСЕ, это такой должен быть подход, по моему мнению. Но услышать нужно всех, и Россию в частности. Она член Трехсторонней контактной группы и мы не можем не услышать позицию и предложения России", - подытожил Кравчук.