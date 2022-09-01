Красный Крест во время эвакуации из «Азовстали» собрал данные около 1800 защитников

13:32 01 сентября Киев, Украина

Международный комитет Красного Креста при эвакуации защитников с завода "Азовсталь" задокументировал личные данные около 1800 человек.

Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини на пресс-конференции в Киеве.

"Во время эвакуации защитников Азовстали мы смогли зарегистрировать около 1800 человек, рассчитывая, что мы сможем их посетить. К сожалению, мы не можем этого сделать", - сказал Мардини.



Он отметил, что в случае с комбинатом "Азовсталь" МККК способствовал безопасному выходу комбатантов с его территории при взаимодействии со сторонами вооруженного конфликта.

"Мы зарегистрировали их данные, считая, что МККК впоследствии получит разрешение на их посещение. Но мы не можем гарантировать безопасность военнопленных после того, как они попали в руки неприятеля, поскольку давать такие гарантии просто за пределами наших возможностей", - отметил гендиректор МККК.



Мардини сообщил, что в настоящее время представителям возглавляемой им организации удалось посетить лишь несколько сотен военнопленных с обеих сторон.

"Но мы знаем, что есть тысячи других, доступа к которым у нас еще нет. Мы продолжим требовать доступа ко всем военнопленным, руководствуясь нашими гуманитарными обязательствами и мандатом по Женевским конвенциям", - заверил Мардини.



МККК не знают точного количества военнопленных и не будут спекулировать цифрами. В то же время Мардини отметил, что представители организации "ежедневно общаются, чтобы получить полный доступ к военнопленным".

"Мы постоянно повторяем публично, что это обязательства сторон конфликта - предоставлять доступ МККК к военнопленным... Мы продолжаем обсуждать это на всех уровнях официальных органов российской федерации и у нас также очень конструктивный диалог здесь, в Украине, относительно военнопленных. Но я не могу сказать, что меня устраивает нынешнее положение, потому что есть огромная пропасть между тем, что мы можем сделать, и тем, что мы должны сделать в соответствии с Третьей Женевской конвенцией", - отметил гендиректор.



Мардини отказался рассказывать об условиях содержания тех военнопленных, которых представителям МККК удалось посетить, сославшись на конфиденциальность такой информации.