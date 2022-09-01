Красный Крест уже месяц не допускают к месту трагедии в Оленовке

13:36 01 сентября Киев, Украина

МККК до сих пор не получил доступа к месту гибели украинских военнопленных в Оленовке.

Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини на пресс-конференции в Киеве.

"Прошел месяц с момента возмутительного нападения на Оленовскую исправительную колонию. Несмотря на активные конфиденциальные переговоры, нам не был предоставлен доступ к пострадавшим от нападения военнопленным, и мы также не имеем гарантий безопасности, необходимых для осуществления этого посещения. Мы прилагаем большие усилия, чтобы это изменить", - сказал Мардини.



По его словам, он знает, что у людей есть вопросы о роли МККК в Украине, и считает нужным объяснить, что "мы можем и чего не можем как организация". В частности, Мардини отметил, что МККК не может никого принудить к выполнению норм Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными в том или ином вооруженном конфликте.