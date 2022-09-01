Красный Крест уже месяц не допускают к месту трагедии в Оленовке
13:36 01 сентября Киев, Украина
МККК до сих пор не получил доступа к месту гибели украинских военнопленных в Оленовке.
Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини на пресс-конференции в Киеве.
"Прошел месяц с момента возмутительного нападения на Оленовскую исправительную колонию. Несмотря на активные конфиденциальные переговоры, нам не был предоставлен доступ к пострадавшим от нападения военнопленным, и мы также не имеем гарантий безопасности, необходимых для осуществления этого посещения. Мы прилагаем большие усилия, чтобы это изменить", - сказал Мардини.
По его словам, он знает, что у людей есть вопросы о роли МККК в Украине, и считает нужным объяснить, что "мы можем и чего не можем как организация". В частности, Мардини отметил, что МККК не может никого принудить к выполнению норм Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными в том или ином вооруженном конфликте.
"За это отвечают стороны, особенно в условиях международного вооруженного конфликта. Нравится им это или нет, на воюющие стороны возложена обязанность выполнять нормы, с которыми они согласились. МККК как гуманитарная организация не в состоянии принудить к действию правительства или вооруженные силы. Мы не имеем оружия. Мы не политики", - отметил генеральный директор МККК.
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