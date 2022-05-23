Красный Крест не будет разглашать информацию о выведенных из Азовстали
09:42 23 мая Киев, Украина
Информацию о выведеных военнослужащих из Азовстали, их количесвто и персональные данные остануться засекреченными.
Об этом сообщают в Международном Комитете Красного Креста.
"Эта информация является конфиденциальной. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем", - сообщила представитель МККК Мирелла Ходейб.
Мирелла Ходейб добавила, что регистрация военнопленных организацией позволяет им "чувствовать себя защищенными, по крайней мере, от риска исчезнуть бесследно".
Семьи выведенных из Азовстали военнослужащих могут узнать в МККК, были ли военные
зарегистрированы организацией при выходе.
"Семьи, которые ищут информацию о пропавших без вести родственниках, могут связаться с Центральным агентством розыска МККК по электронной почтой [email protected]
, а также по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155", - говорится в сообщении.
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