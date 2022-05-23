Красный Крест не будет разглашать информацию о выведенных из Азовстали

Об этом сообщают в Международном Комитете Красного Креста.

"Эта информация является конфиденциальной. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем", - сообщила представитель МККК Мирелла Ходейб.