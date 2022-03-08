Красный Крест: эвакуационные маршруты из Мариуполя были заминированы

Директор Красного Креста сообщил о минировании маршрута для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.
Доминик Стилхарт, оперативный директор Международного Красного Креста в интервью bbc, рассказал о соглашениях по гуманитарным коридорам для эвакуации гражданского населения из осажденных украинских городов.
В качестве примера он привел Мариуполь. Стилхарт сказал, что команда Красного Креста пыталась выехать из города в воскресенье, но “вскоре осознала, что указанный им маршрут заминирован”.
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