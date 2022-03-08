Красный Крест: эвакуационные маршруты из Мариуполя были заминированы

09:36 08 Март Киев, Украина

Директор Красного Креста сообщил о минировании маршрута для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.



Доминик Стилхарт, оперативный директор Международного Красного Креста в интервью bbc, рассказал о соглашениях по гуманитарным коридорам для эвакуации гражданского населения из осажденных украинских городов.

Стилхарт заявил, что такого рода соглашения должны быть”ясными и точными”, и что все, о чем договорились на настоящий момент - “не более, чем соглашения в принципе”.

В качестве примера он привел Мариуполь. Стилхарт сказал, что команда Красного Креста пыталась выехать из города в воскресенье, но “вскоре осознала, что указанный им маршрут заминирован”.