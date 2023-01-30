Коста-Рика присоединилась к Крымской платформе

19:26 30 января Киев, Украина

К переговорной международной площадке по деоккупации "Крымская платформа" присоединилась Коста-Рика, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, теперь этот уникальный формат объединяет более 60 государств и международных организаций из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

По убеждению Джапаровой, расширение Крымской платформы благодаря странам Глобального Юга – это подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма является приоритетным для всего мира.

Дипломат подчеркнула, что благодаря платформе Украина вернула Крым в международную повестку дня и мобилизовала целую коалицию государств вокруг национального интереса.

Эмине Джапарова анонсировала в 2023 году еще большее развертывание деятельности Крымской платформы. Ведь она имеет потенциал и становится площадкой для деоккупации не только Крыма, но и всех других украинских территорий.
“Сейчас мы активно готовим Черноморскую конференцию безопасности и другие совместные мероприятия с партнерами Крымской платформы накануне годовщины с начала агрессии и полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Также есть четкое желание наших депутатов и руководства Верховной Рады развивать парламентский трек. Уверена, что в этом году Крымская платформа продолжит расти как количественно, так и качественно и изменит свои акценты по деоккупации на реинтеграцию наших территорий”, – сказала дипломат.