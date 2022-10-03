Корвет для ВМС Украины «Гетман Иван Мазепа» спущен на воду в Турции

15:39 03 октября Киев, Украина





Это первый из заказанных Киевом кораблей. Он станет новым флагманом ВМС вместо фрегата «Гетман Сагайдачный», который затопили в Николаеве в начале войны. Решение избавиться от корабля принял экипаж, чтобы тот не попал в руки к В Турции спустили на воду противолодочный корвет Ada-класса «Гетман Иван Мазепа» для военно-морских сил (ВМС) Украины. Торжественное событие посетила первая леди Елена Зеленская. В составе ВМФ Украины "Гетман Иван Мазепа" может появиться уже в 2024 году.Это первый из заказанных Киевом кораблей. Он станет новым флагманом ВМС вместо фрегата «Гетман Сагайдачный», который затопили в Николаеве в начале войны. Решение избавиться от корабля принял экипаж, чтобы тот не попал в руки к

российским военным.

Новый корвет длиной почти 100 метров был заложен в прошлом году. До войны предполагалось, что спущенный на воду корабль перейдет из Турции в Украину, где его бы достроили и в 2024 году поставили в строй, но теперь переправку отложили.



Корветы Ada имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Максимальная скорость — 29 узлов, а дальность плавания —

3500 миль. Полный экипаж — 106 человек.

На корветах установлено 8 противокорабельных ракет Harpoon, торпедные аппараты для 324-миллиметровых Mk.32 или Mk.46 (или Murene 90 Impact), есть система защиты от торпедной атаки, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение RIM 116 ПУ Mk 49 RAM (проработана возможность установки французского комплекса VL MICA.).



Корветы для Украины строят с учетом возможности перевооружения, в том числе с использованием арсенала различных производителей. То есть ячейки под крылатые ракеты подходят как для Harpoon, так и для как ракет комплекса «Нептун», турецкой Atmaca, норвежской Naval Strike Missile и других.



Корабли оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ, есть ангар для вертолета или беспилотников. Предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.



Год назад командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа говорил, что корвет войдет в состав вооруженных сил страны в 2024 году. Экипаж судна формируется, уже определен капитан. В ноябре 2021 года украинские моряки проходили стажировку на корвете TCG Kınalıada (F-514) ВМС Турции.



Второй корабль должен был строиться уже на мощностях завода «Океан» в Украине с привлечением турецких специалистов. Пока его судьба неизвестна.