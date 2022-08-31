Корректировщиков огня больше не будут выпускать под залог

16:30 16 августа Киев, Украина

Верховная Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков вражеского огня, теперь они не смогут выйти под залог до суда.





Соответствующая правка была в законопроекте 7431, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Решение парламент принял во вторник, 16 августа. "За" проголосовали 282 депутата.

"Теперь невозможно выйти под залог до суда. Соответствующие изменения внесены в Уголовный процессуальный кодекс", – пишет нардеп.

Напомним, 10 августа Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал законодательную инициативу, согласно которой лиц, подозреваемых в сотрудничестве с врагом и корректировке огня, не будут выпускать под залог .



Одним из первых громких эпизодов стало дело Аллы Душкиной (Алла Ратушная), обвиняемой в корректировке огня в Киевской области. Колаборантка пошла на сотрудничество с врагом за обещание возглавить министерство образования оккупационных властей. Также буквально на этой неделе в Черкассах выпустили подозреваемого депутата Александра Замирайла, возглавлявшего местную фракцию ОПЗЖ. Замирайло не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области.