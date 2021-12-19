Корниенко рассказал о планах запустить новый сайт и мобильное приложение

13:22 22 Ноябрь Киев, Украина

Для более открытой и прозрачной работы депутатов Верховной Рады будет улучшен механизм коммуникации между избирателями и парламентом.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

«Программа представляет из себя ряд определенных мероприятий, направленных на открытую коммуникацию между избирателями и парламентом. Будет создан новый сайт Совета, приложение для мобильных устройств, в котором будет доступ к основным законам, новостям, возможность получить информацию, откуда берутся законы, откуда экспертиза поступает, как законопроекты попадают в комитеты, как их обсуждают. Можно будет ставить галочки напротив интересующих законопроектов и получать новости в мессенджере или на почту. Это банальные вещи, понятные простейшим интернет-магазинам, но для Рады это пока космос», – заявил первый вицеспикер.

На вопрос о стоимости нововведений , Александр Корниенко заверил, что «многое можно сделать путем оптимизации бюджетов».

Как известно, 19 октября Рада избрала Корниенко вицеспикером.