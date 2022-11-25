Корея передаст Украине 20 мощных генераторов

Республика Корея направит в Украину в качестве гумпомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также 5 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z.
Об этом заявил посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.
Об этом заявил посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.
Также в декабре предполагается зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена", - рассказал посол.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии