Корабли с украинским зерном под защитой Королевских ВВС Великобритании

07:43 09 сентября Киев, Украина

Как заявила пресс-служба премьер-министра Великобритании, теперь Королевские ВВС взяли под свой контроль безопасность перевозок в акватории Черного моря. Военные самолеты Британии приступили к патрулированию, чтобы сдержать россию от ударов по судам, которые перевозят украинское зерно.

После выхода из Черноморской зерновой инициативы россия объявила своей законной целью все суда, следующие в украинские порты, независимо от груза.

В августе для подкрепления своей угрозы россияне, обстреляв, высадили десант на гражданское судно, направлявшееся в один из украинских портов на Дунае.

Лондон задействовал свои разведывательные возможности, в частности, наблюдение с помощью авиации, чтобы отследить деятельность россии в Черном море.

"В рамках этих наблюдательных операций авиация Королевских ВВС выполняет полеты над этим районом, чтобы сдержать россию от противозаконного нанесения ударов по гражданским судам, которые перевозят зерно", - отмечается в заявлении.

Британцы стремятся предотвратить не только открытое нападение на гражданские суда, но и провокации "под чужим флагом".