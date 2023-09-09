Корабли с украинским зерном под защитой Королевских ВВС Великобритании

Как заявила пресс-служба премьер-министра Великобритании, теперь Королевские ВВС взяли под свой контроль безопасность перевозок в акватории Черного моря. Военные самолеты Британии приступили к патрулированию, чтобы сдержать россию от ударов по судам, которые перевозят украинское зерно.
После выхода из Черноморской зерновой инициативы россия объявила своей законной целью все суда, следующие в украинские порты, независимо от груза.
В августе для подкрепления своей угрозы россияне, обстреляв, высадили десант на гражданское судно, направлявшееся в один из украинских портов на Дунае.
Лондон задействовал свои разведывательные возможности, в частности, наблюдение с помощью авиации, чтобы отследить деятельность россии в Черном море.
Британцы стремятся предотвратить не только открытое нападение на гражданские суда, но и провокации "под чужим флагом".
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