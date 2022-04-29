Корабль с 200 тоннами военной помощи прибыл в Польшу

08:21 29 апреля Киев, Украина

В польский порт Гдыня прибыл корабль тылового обеспечения Военно-Морских сил Испании "Изабель" с 200 тоннами вооружения и военной техники для Украины.

Об этом сообщает Dziennik.pl.



Среди груза "Изабель" — вооружения, 30 грузовиков, 10 легких внедорожников и специальные транспортные машины.



Информацию о прибытии логистического корабля в порт Польши и швартовке в четверг, 28 апреля, подтвердил пресс-секретарь 3-й флотилии кораблей.



Испанский военный корабль покинул базу Рота недалеко от Кадиса 22 апреля. На его борту - самая большая на сегодняшний день военная помощь, оказанная этой страной для ВСУ.