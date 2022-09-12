Контрнаступление ВСУ: российские военные готовы складывать оружие

11:33 12 сентября Киев, Украина

Из-за продвижения ВСУ на юге российские оккупанты оказываются в сложных условиях. Вражеские подразделения зажатые на правом берегу Днепра и готовы сдаться украинцам.



Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

"Оккупанты пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", – отметила Гуменюк.

По ее словам, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен оккупантам. Так, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и "выйти из боевой игры", поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как "спецоперацию".

"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда", – сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

Она отметила, что российские захватчики знают о результативных действиях украинских военных на Востоке Украины. Так, они осознают, что зажим между правым берегом Херсона и Силами обороны Юга будет мощным и нужно искать способы "эвакуироваться", поскольку использование любых плавсредств на реке Днепр ограничено.



По словам Гуменюк, оккупанты оставляют технику и вооружение, а себя и подразделения эвакуируют на левый берег.