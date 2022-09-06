Контрнаступление ВСУ на юге ощутимо ослабляет возможности агрессора - ISW

Украинское контрнаступление ощутимо ослабляет логистические и административные возможности россии на оккупированном юге Украины.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 5 сентября.
Отмечается, что украинские войска наносят точечные удары по скоплениям живой силы и техники, командным центрам и логистическим узлам врага, стремясь подорвать его тыловые возможности на южном направлении.
В ISW напомнили, что так называемый "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил российскому агентству ТАСС о паузе в проведении псевдореферендума на Херсонщине по "соображениям безопасности".
Однако позже коллаборант заявил, что "все идет по плану" и дата "референдума" еще не назначена.
Отмечается, что украинские войска наносят точечные удары по скоплениям живой силы и техники, командным центрам и логистическим узлам врага, стремясь подорвать его тыловые возможности на южном направлении.
В ISW напомнили, что так называемый "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил российскому агентству ТАСС о паузе в проведении псевдореферендума на Херсонщине по "соображениям безопасности".
Однако позже коллаборант заявил, что "все идет по плану" и дата "референдума" еще не назначена.
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