Контрнаступление ВСУ на юге ощутимо ослабляет возможности агрессора - ISW

08:05 06 сентября Киев, Украина

Украинское контрнаступление ощутимо ослабляет логистические и административные возможности россии на оккупированном юге Украины.

 
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 5 сентября.

Отмечается, что украинские войска наносят точечные удары по скоплениям живой силы и техники, командным центрам и логистическим узлам врага, стремясь подорвать его тыловые возможности на южном направлении.

В ISW напомнили, что так называемый "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил российскому агентству ТАСС о паузе в проведении псевдореферендума на Херсонщине по "соображениям безопасности".

Однако позже коллаборант заявил, что "все идет по плану" и дата "референдума" еще не назначена.
 
"Оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации внутри оккупационных режимов, что, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления. Украинские войска намерены медленно сокращать возможности российского тактического и оперативного уровня в Херсонской области, и это, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупантов", - подчеркнули аналитики.