Контрнаступление ВСУ на юге ощутимо ослабляет возможности агрессора - ISW

"Оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации внутри оккупационных режимов, что, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления. Украинские войска намерены медленно сокращать возможности российского тактического и оперативного уровня в Херсонской области, и это, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупантов", - подчеркнули аналитики.