Консультационный комитет глав Украины и Польши проведет заседание 29 марта

17:20 26 Март Киев, Украина

На понедельник, 29 марта запланировано проведение заседания Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша в формате видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.



Во время заседания будет обсуждаться состояние реализации договоренностей, достигнутых на уровне Президентов Украины и Польши, а также широкий круг вопросов двустороннего и регионального взаимодействия, в частности в сфере безопасности, энергетической и экономической сферах.



Как отмечают в ОП, также будет согласован график двусторонних контактов на высшем уровне в 2021 году.



Сопредседателями Комитета является заместитель руководителя Офиса Президента, уполномоченный Президента Украины в Консультационном комитете Игорь Жовква и уполномоченный Президента Республики Польша по вопросам создания Бюро внешней политики Кшиштоф Щерский.