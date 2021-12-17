Консультационный комитет глав Украины и Польши проведет заседание 29 марта

На понедельник, 29 марта запланировано проведение заседания Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша в формате видеоконференции.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Во время заседания будет обсуждаться состояние реализации договоренностей, достигнутых на уровне Президентов Украины и Польши, а также широкий круг вопросов двустороннего и регионального взаимодействия, в частности в сфере безопасности, энергетической и экономической сферах.
Как отмечают в ОП, также будет согласован график двусторонних контактов на высшем уровне в 2021 году.
Сопредседателями Комитета является заместитель руководителя Офиса Президента, уполномоченный Президента Украины в Консультационном комитете Игорь Жовква и уполномоченный Президента Республики Польша по вопросам создания Бюро внешней политики Кшиштоф Щерский.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии