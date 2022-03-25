Конституционный Суд назначил собрание судей 

В отделе коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга сообщили, что в понедельник, 2 ноября в 11:00 состоится собрание судей КСУ.
Согласно закону о КСУ, собрание судей Конституционного Суда решает вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства и не относятся к вопросам, которые решает Суд на своих заседаниях. Собрание судей Конституционного Суда является полномочным при условии присутствия на нем не менее двух третей от общего состава Суда.
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