Конституционный Суд назначил собрание судей 

16:59 30 октября Киев, Украина

В отделе коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга сообщили, что в понедельник, 2 ноября в 11:00 состоится собрание судей КСУ

Согласно закону о КСУ, собрание судей Конституционного Суда решает вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства и не относятся к вопросам, которые решает Суд на своих заседаниях. Собрание судей Конституционного Суда является полномочным при условии присутствия на нем не менее двух третей от общего состава Суда.

"В Конституционном Суде Украины в понедельник, 2 ноября, в 11:00, состоится собрание судей Конституционного Суда Украины", - сообщили в суде.







