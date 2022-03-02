Конотоп: мэру предложили сдать город

Мэр города Конотопа вышел к жителям, чтобы рассказать о том, что ему предложили российские военные.
Он говорит, что выдвинут ультиматум: либо мэр сдает город, либо город разносят артиллерией.
Городской глава и жители на вече решают, что делать.
11:19 02 Март Киев, Украина
Мэр города Конотопа вышел к жителям, чтобы рассказать о том, что ему предложили российские военные.
Он говорит, что выдвинут ультиматум: либо мэр сдает город, либо город разносят артиллерией.
Городской глава и жители на вече решают, что делать.
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