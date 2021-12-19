Конгрессмены США выступили с жесткими заявлениями в адрес Путина

Демократы и республиканцы в Конгрессе США обеспокоены скоплением российских войск вокруг Украины и расценивают ситуацию, как "чрезвычайно серьезную".
Заявления из Конгресса
В последние дни четкие заявления в поддержку Украины в Конгрессе США прозвучали как от республиканцев, так и от демократов. Глава сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что агрессивная риторика и действия Владимира Путина угрожают миру и стабильности Европы и мира.
В своем заявлении он призвал Белый дом к решительным действиям.
Заявления из Конгресса
В последние дни четкие заявления в поддержку Украины в Конгрессе США прозвучали как от республиканцев, так и от демократов. Глава сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что агрессивная риторика и действия Владимира Путина угрожают миру и стабильности Европы и мира.
В своем заявлении он призвал Белый дом к решительным действиям.
С такой позицией согласен республиканский конгрессмен Брайан Фицпатрик - сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе, который также является членом разведывательного комитета Палаты представителей. Члены этого комитета получают регулярные отчеты американской разведки и знакомые с ситуацией.
По его мнению, Белый дом должен сдержать обязательства перед Киевом и оказать Украине всестороннюю подерку в случае необходимости.
По словам Фицпатрика, США следует объединить союзников и дать им понять, что у Украины и ЕС сейчас общая угроза со стороны России.
Ситуацией в Беларуси и Украине обеспокоена и конгрессвумен-демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем группы поддержки Украины в Конгрессе.
Россия собирает десятки тысяч войск и техники у границы Украины, куда она уже вторглась и убила более 13 000 человек. Сейчас Беларусь при поддержке РФ работает над тем, чтобы взорвать ЕС, посредством миграционного кризиса», - сказала Марси Каптур.
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