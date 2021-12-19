Конгрессмены США выступили с жесткими заявлениями в адрес Путина

08:16 24 Ноябрь Киев, Украина

Демократы и республиканцы в Конгрессе США обеспокоены скоплением российских войск вокруг Украины и расценивают ситуацию, как "чрезвычайно серьезную".



Заявления из Конгресса



В последние дни четкие заявления в поддержку Украины в Конгрессе США прозвучали как от республиканцев, так и от демократов. Глава сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что агрессивная риторика и действия Владимира Путина угрожают миру и стабильности Европы и мира.



В своем заявлении он призвал Белый дом к решительным действиям.

"США и союзники должны продемонстрировать Путину, что дальнейшие действия по дестабилизации безопасности приведут к разрушительным последствиям для России ", - говорит Уорнер.

С такой позицией согласен республиканский конгрессмен Брайан Фицпатрик - сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе, который также является членом разведывательного комитета Палаты представителей. Члены этого комитета получают регулярные отчеты американской разведки и знакомые с ситуацией.



По его мнению, Белый дом должен сдержать обязательства перед Киевом и оказать Украине всестороннюю подерку в случае необходимости.

“Я предостерегаю главу Кремля и сторонников его режима: если вы думаете, что можете совершить удар по Украине, вы глубоко ошибаетесь. Потому что мы вступимся за украинцев. Ведь мы понимаем, что если Украина упадет перед Россией, это повлечет за собой эффект домино во всем регионе”, - сказал Фицпатрик.

По словам Фицпатрика, США следует объединить союзников и дать им понять, что у Украины и ЕС сейчас общая угроза со стороны России.

“Не секрет, Путин очень сожалеет о распаде СССР и вероятно пытается его восстановить, включая Украину, Беларусь и Балтийские страны", – говорит Фицпатрик.

Ситуацией в Беларуси и Украине обеспокоена и конгрессвумен-демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем группы поддержки Украины в Конгрессе.



Россия собирает десятки тысяч войск и техники у границы Украины, куда она уже вторглась и убила более 13 000 человек. Сейчас Беларусь при поддержке РФ работает над тем, чтобы взорвать ЕС, посредством миграционного кризиса», - сказала Марси Каптур.