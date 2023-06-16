Конгрессмены призывают Байдена разблокировать поставки истребителей F-16 Украине

Группа конгрессменов из разных партий призвала президента США Джо Байдена разблокировать поставки истребителей F-16 Украине, согласно сообщению New York Times.
В письме, которое подписали 14 человек, отмечается, что решение США имеет решающее значение для обеспечения Украины необходимыми ресурсами и новыми возможностями.
Конгрессмены отмечают, что предоставление Украине истребителей F-16 имеет важное значение для эффективного прекращения вооруженного конфликта в регионе.
Предыдущие опасения некоторых союзников относительно поставок танков были учтены, и теперь украинское лидерство полагает на поддержку и ресурсы от Соединенных Штатов.
В письме, которое подписали 14 человек, отмечается, что решение США имеет решающее значение для обеспечения Украины необходимыми ресурсами и новыми возможностями.
Конгрессмены отмечают, что предоставление Украине истребителей F-16 имеет важное значение для эффективного прекращения вооруженного конфликта в регионе.
Предыдущие опасения некоторых союзников относительно поставок танков были учтены, и теперь украинское лидерство полагает на поддержку и ресурсы от Соединенных Штатов.
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