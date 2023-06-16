Конгрессмены призывают Байдена передать Украине замороженные активы Центробанка рф

12:04 24 мая Киев, Украина

Группа американских конгрессменов, во главе с Адамом Шиффом и Брайаном Фицпатриком, призывает президента Джо Байдена использовать свои полномочия для перевода замороженных активов российского Центробанка на миллиарды долларов в пользу Украины.



Это обращение, освещенное в Голосе Америки, подчеркивает необходимость удовлетворения неотложных военных и гуманитарных потребностей Украины.



Конгрессмены указывают на ответственность россии как агрессора и на прецеденты использования международных экономических полномочий для поддержки других стран.



Оценки показывают, что Украина нуждается в огромных средствах для бюджетных потребностей и восстановления страны после конфликта.