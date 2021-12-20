Конгресс США заинтересован во вступлении Украины и Грузии в НАТО

Во время обсуждения в Конгрессе США действий РФ против американских солдат в Афганистане, было высказано предложение о скорейшем принятии Украины и Грузии в состав НАТО. В таком случае Штаты смогут более эффективно противостоять России. Об этом Голос Америки сообщил 11 июля.
Он также добавил, что неоднозначность "только усиливает аппетит Путина", и призвал увеличить экономическое давление на РФ.
Как сообщалось ранее, 12 июня Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Новый статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые сделали значительный вклад в операции и миссии под руководством альянса.
Напомним, посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Украина может стать членом НАТО "в правильный момент".
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