Конгресс США заинтересован во вступлении Украины и Грузии в НАТО

Во время обсуждения в Конгрессе США действий РФ против американских солдат в Афганистане, было высказано предложение о скорейшем принятии Украины и Грузии в состав НАТО. В таком случае Штаты смогут более эффективно противостоять России. Об этом Голос Америки сообщил 11 июля.

"Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО", - заявил конгрессменам старший аналитик Атлантического совета США Ян Бжезинский.

Он также добавил, что неоднозначность "только усиливает аппетит Путина", и призвал увеличить экономическое давление на РФ.

"Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов", - подчеркнул Бжезинский.

Как сообщалось ранее, 12 июня Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Новый статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые сделали значительный вклад в операции и миссии под руководством альянса.

Напомним, посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Украина может стать членом НАТО "в правильный момент".