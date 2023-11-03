Конгресс США принял закон о помощи Израилю без поддержки Украины

Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Палата представителей США приняла план республиканцев по предоставлению 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю для борьбы с ХАМАС, хотя демократы настаивали, что этот документ не будет иметь перспективы в Сенате.
Законопроект приняли 226 голосов против 196, преимущественно по партийному признаку, при этом большинство республиканцев поддержали законопроект, а большинство демократов выступили против.
После одобрения в нижней палате Конгресса законопроект должен поступить в Сенат Конгресса США. Голосование за этот документ стало первой крупной законодательной инициативой нового спикера-республиканца Майка Джонсона.
В законопроект, который приняла Палата представителей США, деньги предусмотрены на израильскую армию, в том числе 4 миллиарда долларов на закупку израильских оборонных систем Iron Dome и David's Sling для противодействия ракетным угрозам малой дальности, а также некоторое оборудование из составов США.
Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил , что рассмотрение нового пакета помощи для Украины будет объединено с безопасностью границ США. Джонсон отметил, что соответствующий законопроект станет следующим после голосования в Палате представителей в помощь Израилю. По мнению спикера, объединение финансирования помощи Украине и защиты границы с Мексикой правильно, поскольку так удастся получить согласие двух партий по этому вопросу.
Отмечается, что Палата представителей США приняла план республиканцев по предоставлению 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю для борьбы с ХАМАС, хотя демократы настаивали, что этот документ не будет иметь перспективы в Сенате.
Законопроект приняли 226 голосов против 196, преимущественно по партийному признаку, при этом большинство республиканцев поддержали законопроект, а большинство демократов выступили против.
После одобрения в нижней палате Конгресса законопроект должен поступить в Сенат Конгресса США. Голосование за этот документ стало первой крупной законодательной инициативой нового спикера-республиканца Майка Джонсона.
В законопроект, который приняла Палата представителей США, деньги предусмотрены на израильскую армию, в том числе 4 миллиарда долларов на закупку израильских оборонных систем Iron Dome и David's Sling для противодействия ракетным угрозам малой дальности, а также некоторое оборудование из составов США.
Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил , что рассмотрение нового пакета помощи для Украины будет объединено с безопасностью границ США. Джонсон отметил, что соответствующий законопроект станет следующим после голосования в Палате представителей в помощь Израилю. По мнению спикера, объединение финансирования помощи Украине и защиты границы с Мексикой правильно, поскольку так удастся получить согласие двух партий по этому вопросу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии