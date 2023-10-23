Конфликт на Ближнем Востоке не должен ослабить поддержку Украины в ЕС - глава МИД Литвы

14:37 23 октября Киев, Украина

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис перед встречей Совета ЕС в Люксембурге выразил обеспокоенность, что политическая энергия "оттягивается" от Украины из-за конфликта Израиля и ХАМАС

Об этом пишет The Guardian.



Свою позицию Ландсбергис высказал , когда был в пути на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам, которое состоится 23 октября.

"Я действительно ожидаю, что мы будем заметным и важным партнером по разрешению кризиса в Израиле и Палестине, потому что это также касается нашей безопасности и принципов, за которые мы боремся в Украине — относительно верховенства права и т.д.", — говорит министр.

Он подчеркнул: "Мы не можем забывать, мы не можем отводить глаза от Украины". Ландсбергис напомнил, что россия возобновила наступление на определенных участках фронта в Украине.

"Это напоминает нам, что россияне ждут таких ситуаций, когда мы обращаем наше внимание куда-то еще, чтобы они могли возобновить свои атаки", - говорит чиновник.

Он выразил надежду на финансирование Европы обороны Украины, чтобы показать эффективность ЕС.