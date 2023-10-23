Конфликт на Ближнем Востоке не должен ослабить поддержку Украины в ЕС - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис перед встречей Совета ЕС в Люксембурге выразил обеспокоенность, что политическая энергия "оттягивается" от Украины из-за конфликта Израиля и ХАМАС.
Об этом пишет The Guardian.
Свою позицию Ландсбергис высказал , когда был в пути на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам, которое состоится 23 октября.
Свою позицию Ландсбергис высказал , когда был в пути на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам, которое состоится 23 октября.
Он подчеркнул: "Мы не можем забывать, мы не можем отводить глаза от Украины". Ландсбергис напомнил, что россия возобновила наступление на определенных участках фронта в Украине.
Он выразил надежду на финансирование Европы обороны Украины, чтобы показать эффективность ЕС.
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