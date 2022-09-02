Конфликт между политиками и военными в Украине оказался фейком - Подоляк

Заявления белорусского диктатора александра лукашенко о якобы конфликте между Президентом Украины и украинскими военнослужащими не имеют ничего общего с реальностью.
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Он считает, что это – «крайне симптоматическое» заявление, совершенно четко расставляющее ключевые акценты – во-первых, откуда на самом деле растут ноги у этой конкретной информационно-психологической операции; во-вторых, какие именно цели у многочисленных сообщений о якобы конфликте между Офисом и военными, а в-третьих, именно наши военные якобы должны стать теми, кто согласится на ультимативные переговоры на условиях рф.
Советник руководителя ОП подчеркнул, что к реальности это заявление не имеет никакого отношения и очевидно, что лукашенко абсолютно в курсе существования подобной информационной игры.
Советник руководителя ОП подчеркнул, что к реальности это заявление не имеет никакого отношения и очевидно, что лукашенко абсолютно в курсе существования подобной информационной игры.
В то же время он отметил, что вопрос в другом: зачем наши медийщики, блоггеры и телеграмм-каналы "настолько упорно и системно отзываются на явно чужеродные провокационные и фейковые вбросы".
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что белорусский диктатор александр лукашенко заявил о существовании конфликта между Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными.
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