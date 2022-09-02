Конфликт между политиками и военными в Украине оказался фейком - Подоляк

15:42 02 сентября Киев, Украина

Заявления белорусского диктатора александра лукашенко о якобы конфликте между Президентом Украины и украинскими военнослужащими не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк

"Иногда лучше молчать, чем говорить. Но это точно не о господине лукашенко. Сегодня этот субъект вполне четко и детально рассказал о настоящей причине одного очень живущего фейка, который месяцами уже разъедает наше общество. Лукашенко со знанием и в деталях изложил медийную историю о наличии якобы мощного конфликта между военными и политическим руководством в Украине, и что этот конфликт должен обеспечить в ближайшее время какой-то переворот, поскольку военные устали от войны и не хотят больше терпеть радикализм Президента Зеленского», - отметил Подоляк.

Он считает, что это – «крайне симптоматическое» заявление, совершенно четко расставляющее ключевые акценты – во-первых, откуда на самом деле растут ноги у этой конкретной информационно-психологической операции; во-вторых, какие именно цели у многочисленных сообщений о якобы конфликте между Офисом и военными, а в-третьих, именно наши военные якобы должны стать теми, кто согласится на ультимативные переговоры на условиях рф.



Советник руководителя ОП подчеркнул, что к реальности это заявление не имеет никакого отношения и очевидно, что лукашенко абсолютно в курсе существования подобной информационной игры.

«И, наконец, вполне понятно, что, испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В частности, масштабируя подобные фейки о «конфликте между политиками и военными», - уверен Подоляк.



В то же время он отметил, что вопрос в другом: зачем наши медийщики, блоггеры и телеграмм-каналы "настолько упорно и системно отзываются на явно чужеродные провокационные и фейковые вбросы".

"Чтобы что? Чтобы реально доиграть чужую постановочную игру, о сущности которой так подробно рассказал лукашенко?» – добавил Подоляк.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что белорусский диктатор александр лукашенко заявил о существовании конфликта между Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными.