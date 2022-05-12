Конец геополитической эпохи

11:20 12 мая Киев, Украина

Широкомасштабное вторжение России в Украину завершило геополитическую эпоху.

Об этом заявил, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинисте

"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после холодной войны, а нападение на Украину, как это ни прискорбно, открыло новую страницу", – сказал Джонсон.

Ниинисте отметил, что Россия долго говорила: нейтралитет Швеции и Финляндии стабилизирует ситуацию в Балтийском регионе. Однако в конце прошлого года РФ заявила, что Финляндия и Швеция не могут вступить в НАТО.



Ниинисте отметил, что Швеция и Финляндия оставались внеблоковыми по собственному желанию, однако своими заявлениями РФ дала понять, что у этих стран не может быть своей воли. По словам финского президента, это стало серьезным поводом задуматься.